शिकंजा: चीन के लिए जासूसी के आरोप में फ्रांस की नौसेना का पायलट गिरफ्तार
फ्रांस ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में अपने पूर्व पायलट पियरे हेनरी च्युट को गिरफ्तार किया है। उन पर गोपनीय जानकारी देने और विदेशी ताकतों को खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं। पायलट ने भारत के राफेल विमान गिरने का झूठा दावा किया था और चीन यात्रा के दौरान वहां के पायलटों को प्रशिक्षण दिया।
चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांस ने अपनी नौसेना के राफेल विमान के पूर्व पायलट पियरे हेनरी च्युट को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल विमान गिरने का झूठा दावा इसी पायलट ने किया था। फ्रांस की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस ने चीन के लिए जासूसी के आरोप में पायलट को पिछले सप्ताह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। एजेंसी के अनुसार पायलट पर जासूसी के चार आरोप हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी देना, विदेशी ताकतों को खुफिया जानकारी देना, गैर कानूनी ढंग से देश के मूल अधिकारों और हितों से जुड़ी सूचना एकत्र करना और सूचनाओं को विदेशी ताकतों तक पहुंचाने का आरोप है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने सितंबर 2018 और अगस्त 2019 में चीन की यात्रा की थी। पायलट की ये यात्रा फ्रांस सरकार से नहीं जुड़ी थी। पियरे ने चीन निर्मित लड़ाकू विमान जे-10 सी और जेएफ-17 को राफेल के लिए किलर बताया था। दस मई 2025 को हेनरी ने वीडियो जारी कर झूठा दावा किया कि पाक वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को मार गिराया है जबकि इस पूरे घटनाक्रम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी。
चीनी पायलटों को प्रशिक्षण
फ्रांस के समाचार पत्रों के अनुसार पायलट ने चीन की दो यात्राओं के दौरान चीन की सेना के पायलटों को प्रशिक्षण दिया। हेनरी ने चीन यात्रा के दौरान नौसेना से जुड़े एविएटर, लैंडिंग सिग्नल अधिकारियों के साथ हॉक आई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित किया था।
सैन्य नियमों की अनदेखी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पायलट के चीन दौरे का सारा खर्च दक्षिण अफ्रीका की एविएशन कंपनी टेस्ट फ्लाइंग एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका ने उठाया था। पायलट ने फ्रांस की सेना के नियमों के तहत दौरे की जानकारी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को नहीं दी थी। च्युत के पास फ्रांस और कनाडा की नागरिकता है।
यू-ट्यब चैनल चलाता है
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेनरी खुद को रक्षा मामलों का जानकार बताता है। दुनिया के कई देशों के टीवी चैनलों पर विशेषज्ञ के रूप में शामिल हो चुका है। इसके अलावा खुद का यू-ट्यूब चैनल चलाता है जिसके करीब 5.60 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
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