फ्रांस में आंतकी हमला: सुपरमार्केट में गोलीबारी में 2 की मौत, आतंकियों ने कुछ लोगों को बनाया बंधक

फ्रांस में ISIS से संबंध रखने वाले एक ग्रुप द्वारा कुछ लोगों को बंधक बनाने की खबर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार दक्षिण फ्रांस के सुपरमार्केट में गोलीबारी हमलावरों ने लोगों को बंधक बना लिया है। इस हमले में कम से कम दो लोगों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से बताया कि सुबह करीब सवा 11 बजे एक शख्स सुपर यू सुपरमार्केट में दाखिल हुआ और गोलीबारी की आवाज सुनी गई।

#BREAKING At least two dead in French supermarket hostage-taking: security source