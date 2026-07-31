शिकंजा: चीन के लिए जासूसी के आरोप में फ्रांस की नौसेना का पायलट गिरफ्तार

चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में फ्रांस ने अपनी नौसेना के राफेल विमान के पूर्व पायलट पियरे हेनरी च्युट को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल विमान गिरने का झूठा दावा इसी पायलट ने किया था। फ्रांस की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस ने चीन के लिए जासूसी के आरोप में पायलट को पिछले सप्ताह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। एजेंसी के अनुसार पायलट पर जासूसी के चार आरोप हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी देना, विदेशी ताकतों को खुफिया जानकारी देना, गैर कानूनी ढंग से देश के मूल अधिकारों और हितों से जुड़ी सूचना एकत्र करना और सूचनाओं को विदेशी ताकतों तक पहुंचाने का आरोप है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने सितंबर 2018 और अगस्त 2019 में चीन की यात्रा की थी। पायलट की ये यात्रा फ्रांस सरकार से नहीं जुड़ी थी। पियरे ने चीन निर्मित लड़ाकू विमान जे-10 सी और जेएफ-17 को राफेल के लिए किलर बताया था। दस मई 2025 को हेनरी ने वीडियो जारी कर झूठा दावा किया कि पाक वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को मार गिराया है जबकि इस पूरे घटनाक्रम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी.