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खेल : उन्नति, तन्वी सहित चार भारतीय क्वार्टर में, प्रणय बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उन्नति, तन्वी सहित चार भारतीय क्वार्टर में, प्रणय बाहर ताइपे ओपन ताइपे, एजेंसी। उन्नति

खेल : उन्नति, तन्वी सहित चार भारतीय क्वार्टर में, प्रणय बाहर

उन्नति, तन्वी सहित चार भारतीय क्वार्टर में, प्रणय बाहर ताइपे ओपनताइपे, एजेंसी। उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा सहित चार भारतीय खिलाड़ियों ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं एच एस प्रणय गुरुवार को दूसरे राउंड में हारकर बाहर हो गए।तीसरी वरीय उन्नति ने तान्या हेमंत पर 21-19, 21-12 से जीत दर्ज की। वहीं तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया की थलिता वर्यिावान को 21-17, 22-20 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। आठवीं वरीय देविका सिहाग इंडोनेशिया की नी कडेक धिंदा प्रतिवी को 21-16, 21-15 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं।सातवें वरीय एचएस प्रणय को हांगकांग के जेसन गुनावन ने 21-9, 21-19 से हराकर बाहर कर दिया।

प्रणय इस साल किसी भी प्रतियोगिता के दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए है। किरण जॉर्ज ने थारुन मन्नेपल्ली को 21-15, 21-16 से शिकस्त दी। टूर्नामेंट से बाहर होने वालों में अनमोल खरब भी रहीं। उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त लिन ह्सियांग-ती ने 21-10, 22-20 से हार का सामना करना पड़ा।

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