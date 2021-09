विदेश अफगान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विदेशी विमान, जानें क्या था उसमें Published By: Shankar Pandit Sat, 04 Sep 2021 01:45 PM वार्ता,काबुल

Your browser does not support the audio element.