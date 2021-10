विदेश मस्जिद जाने में भी लगता है डर, खुदा का नाम लेकर जाते हैं; अफगानिस्तान के शियाओं की आप बीती Published By: Aditya Kumar Thu, 21 Oct 2021 06:29 PM रॉयटर्स,काबुल

Your browser does not support the audio element.