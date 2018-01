साल 2018 में टेकआॅफ कर साल 2017 में लैंड हुईं ये फ्लाइट्स,जानें कैसे?

क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई हवाई जहाज समय के विपरीत उड़ान भर रहा हो। जी हां ऐसा होना बिल्कुल संभव है। दरअसल नए साल के मौके पर कई देशों से फ्लाइट्स ने 2018 में उड़ान भरी और जहां लैंड किया उस स्थान पर अभी साल 2017 ही चल रहा था। ऐसा संभव हो सका दुनिया के अलग-अलग देशों में समय में अंतर होना। हवाई एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर HA446 ने न्यूजीलैंड के आॅकलैंड शहर से होनोलुलु के लिए 31 दिसंबर की रात 12:00 बजे उड़ान भरा और अगले दिन सुबह 10:16 बजे लैंड किया। इन दोनों स्थानों पर 23 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। इस तरह विमान ने आॅकलैंड से साल 2018 में उड़ान भरी। विमान ने जब होनोलुलु में 31 दिसंबर की सुबह 10:16 बजे लैंड किया तो अभी यहां नए साल के दस्तक देने में पूरे 13 घंटे 44 मिनट का समय बाकी था। इस तरह साल 2018 में उड़ान भरने के बाद विमान ने साल 2017 में लैंड किया।

इस वाकये को एक अमेरिकी पत्रकार ने अपने फोन में कैद भी कर लिया। ये सिर्फ इकलौता प्लेन नहीं था जिसने साल 2018 में उड़ान भरने के बाद साल 2017 में लैंड किया। न्यूजीलैंड एयरलाइंस के विमान NZ40 ने 1 जनवरी 2018 को सुबह 10:25 बजे उड़ान भरी और 31 दिसंबर 2017 को शाम 4:25 बजे प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांस के द्वीप समूह 'फ्रेंच पोलेनेशिया' की राजधानी पपीते में लैंड किया। फ्लाइटरडार 24 नाम के ट्विटर अकाउंट ने ऐसी 6 फ्लाइट्स के बारे में जानकारी पोस्ट की, जिन्होंने ताइपेई से साल 2018 में उड़ान भर कर अमेरिका तथा कनाडा में साल 2017 में लैंड किया। इनमें ताइपेई से बैंकूवर, सिएटल और लॉस एंजिल्स की फ्लाइट्स शामिल थीं।

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq — Sam Sweeney (@SweeneyABC) December 31, 2017

6 aircraft just took off from Taipei in year 2018, to bring their passengers back to year 2017 in North America!#TimeTravel pic.twitter.com/pZYW8mQp03 — Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2017