पांच परमाणु संपन्न देशों ने एटमी हथियारों पर जारी किया संयुक्त बयान, एक दूसरे पर उपयोग नहीं करने का संकल्प

पीटीआई,वाशिंगटन बीजिंग Ashutosh Ray Tue, 04 Jan 2022 12:55 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.