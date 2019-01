केन्या की राजधानी नैरोबी में एक होटल एवं कार्यालय परिसर में आतंकी हमला, 5 की मौत

केन्या की राजधानी नैरोबी में आतंकवादियों ने होटल एवं कार्यालय परिसर पर हमला कर दिया। परिसर से विस्फोटों और भारी गोलाबारी की आवाजें सुनी गईं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमले में पांच लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होटल के परिसर में कई और शव देखे गए हैं। हमले के बाद लोग दहशत में आए गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

#UPDATE At least five people were killed when an Islamist suicide bomber and gunmen stormed an upmarket hotel complex in Nairobi, reports AFP https://t.co/kwkv4yboTc