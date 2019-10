बिजली के चलते पेड़ के अंदर लगी आग, वायरल हुआ VIDEO तो चौंके लोग

कई बार खराब मौसम के चलते बिजली गिरने पर पेड़ों को दो हिस्सों में होते देखा जाता है। लेकिन कई बार नतीजे अलग और अनोखे होते हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में बिजली के कारण पेड़ जलता दिख रहा है लेकिन अजीब बात ये है कि यह बाहर से नहीं बल्कि अन्दर से जल रहा है। पेड़ का तना फटा हुआ है और उसमें से आग दिखाई पड़ रही है।

ये वीडियो 20 अक्टूबर तो सोशल मीडया पर शेयर किया गया था तब से इसे 9.51 मिलीयन लोग देख चुके हैं। इसके अलावा इस पर लाखों लाइक और रिट्वीट किए जा चुके हैं। वीडियो मिसिसिपी की है।

This tree was hit by lightning in Baldwyn, MS. It burned the inside. From @jkroxie pic.twitter.com/OKXNMZrmVi