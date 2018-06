लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर को किस कर रहा था शख्स, महिला ने किया ऐसा

रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कम के दौरान ब्राजील की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जापान और सेनेगल के मैच के दौरान लाइव रिपोर्टिंग कर रहीं जूलिया गुईमारईस को एक शख्स ने किस करने की कोशिश की। जिसके बाद जूलिया पीछे हट गईं और जोर-जोर से चिल्लाने लगी।

रविवार को जापान और सेनेगल के बीच मैच खेला जा रहा था। ब्राजील की एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जूलिया स्टेडियम के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। उसी वक्त एक शख्स आया और जूलिया के गाल पर किस करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा तो जूलिया दूर हट गईं और उसे चिल्लाने लगीं। जूलिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Great response from Brazilian TV journalist Julia Guimaraes of Sportv to unacceptable behaviour. Not easy to show such restraint in the face of harassment. pic.twitter.com/eFVZz6gdMA