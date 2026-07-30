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एफबीआई की सबसे वांछित अपराधियों की सूची में अमृतपाल सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अमेरिका की एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अपनी सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किया है। अमृतपाल का संबंध कनाडा स्थित एक संगठित अपराध गिरोह से है, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मादक पदार्थों की तस्करी करता है।

एफबीआई की सबसे वांछित अपराधियों की सूची में अमृतपाल सिंह

भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अपनी सबसे वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किया। एफबीआई के अनुसार, अमृतपाल कनाडा के वैंकूवर स्थित रविंदर ढांडा संगठित अपराध गिरोह में कथित भूमिका के कारण वांछित है। यह एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है। यह गिरोह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करता है।अमृतपाल को सबसे वांछित अपराधियों की सूची में ऐसे समय शामिल किया, जब ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत रविंदर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजिलिस की एक संघीय अदालत ने 23 जून को अमृतपाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

अधिकारियों ने फिलहाल अमृतपाल के मौजूदा ठिकाने का खुलासा नहीं किया। अमृतपाल का जन्म 7 जनवरी 1996 को हुआ था। एजेंसी ने 2024 में ली गई उसकी एक तस्वीर भी जारी की।

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