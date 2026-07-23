प्राचार्य ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया शोध पत्र
रांची के संत जेवियर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने झारखंड के जादुगोड़ा यूरेनियम खदान और झरिया कोयला क्षेत्रों में मानव विकास और विस्थापन के प्रभावों पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। यह शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
रांची। संत जेवियर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर, एसजे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (यूके) के हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। 20 से 22 जुलाई तक आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने झारखंड के जादुगोड़ा यूरेनियम खदान और झरिया कोयला क्षेत्रों में विकास के मानवीय मूल्यों तथा विस्थापन के प्रभावों पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है। :
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।