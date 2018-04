डेटा लीकः फेसबुक सीईओ जुकरबर्ग ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, बोले- भारत में होने वाले आगामी चुनाव में पूरी ईमानदारी बरतेंगे

फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को कांग्रेस सीनेट की सुनवाई में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें फेसबुक पर लगे आरोपों को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा।

डेटा लीक मामले में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस की दो सीनेट कमेटी के ज्वाइंट सेशन में पेश हुए। इस दौरान 44 सीनेटरों ने उनसे सवाल जवाब किए। करीब 200 अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद थे। इससे पहले जुकरबर्ग ने कमेटी को दिए अपने बयान में अमेरिकी कांग्रेस से माफी मांगी है। साथ ही जकरबर्ग ने भारत में अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव के बारे में कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत में होने वाले आगामी चुनाव में पूरी ईमानदारी बरतें।

सुनवाई के दौरान जुकरबर्ग काफी गंभीर दिखे और उन्होंने सांसदों की बात सुनी। इस दौरान कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन सेन जॉन थ्यून ने कहा कि जुकरबर्ग आपने और आपने जो कंपनी बनाई उसने जो कहानी बनाई वह अमेरिकी लोगों के सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। जॉन ने कहा कि कई लोग आपकी सफलता की कहानी से प्ररेणा लेते हैं और खासकर जो आपने किया है उससे भी। लेकिन इसके साथ ही आपके ऊपर एक दायित्व भी है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी और उसका इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों द्वारा देखा गया सपना उनकी गोपनियता को लेकर दु:स्वप्न न बन जाए। सुनवाई के दौरान जुकरबर्ग ने भी अपनी गलती मानी।

Facebook systems do not see the content of messages being transmitted over WhatsApp: Mark Zuckerberg, CEO, Facebook pic.twitter.com/ydhiolhEWZ