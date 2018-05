SOLD OUT हुई ये वायरल जींस, कीमत जान चौंक जाएंगे

सोशल मीडिया पर आपने एक वायरल जीन्स तो जरूर देखी होगी। जिसमें सिर्फ जेब और जिप के लाथ कुछ धागे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन गजब की बात तो यह है कि ये जीन्स आने के बाद ही sold out हो चुकी है।

यह जींस लॉस एंजेलिस के डेनिम ब्रैंड कारमर की है। इनकी वेबसाइट पर यह जींस सेल के लिए उपलब्ध है। यह एक्सट्रीम कट आउट जींस की कीमत जान आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, इस एक्सट्रीम कट आउट जींस की कीमत है 168 डॉलर यानी लगभग 11 हज़ार रुपए।

इन दिनों इसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने भी ट्वीट कर कहा कि ये है भविष्य की रिप्ड जींस, 11 हज़ार की कीमत वाली जींस के नाम पर सिर्फ धागे।

Fantastic!! the future of ripped jeans is here!! . 11000 bucks for a pair of threads, literally!! 🤨🤨 pic.twitter.com/SArqo7PRGd