दुनिया से खत्म हो रही है रेत, संयुक्त राष्ट्र बोला- यह बहुत चिंताजनक है | जानिए क्यों

यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव हर साल 50 अरब टन रेत और बजरी निकालता है। संयुक्त राष्ट्र के शोध के अनुसार, यह धरती ग्रह के चारों ओर 27 मीटर ऊंची 27 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए पर्याप्त है।

