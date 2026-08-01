लाल सागर में इटली के युद्धपोत ने पोत को सुरक्षित निकाला
ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के लाल सागर समुद्री सुरक्षा मिशन एस्पाइड्स ने एक इटालियन युद्धपोत बर्गामिनी के सुरक्षा सहयोग से एक पोत को सफलतापूर्वक लाल सागर से निकाला। हाल के समय में, हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के कारण क्षेत्र में व्यावसायिक नौवहन में चुनौतियाँ आई हैं।
ब्रसेल्स, एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) के लाल सागर समुद्री सुरक्षा मिशन एस्पाइड्स ने शनिवार को कहा कि इटली के युद्धपोत बर्गामिनी की सुरक्षा में एक पोत को लाल सागर से सुरक्षित निकाला गया। ईयू के रक्षात्मक समुद्री सुरक्षा अभियान एस्पाइड्स ने पोत की पहचान, उसका ध्वज, स्वामित्व या वह कौन-सा माल लेकर जा रहा था, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। हाल के सप्ताहों में लाल सागर में व्यावसायिक नौवहन एक बार फिर प्रभावित हुआ है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा और उसके बाद सऊदी जहाजों पर हमलों ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है।
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