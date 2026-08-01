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लाल सागर में इटली के युद्धपोत ने पोत को सुरक्षित निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के एस्पाइड्स समुद्री सुरक्षा मिशन ने बताया कि इटली के युद्धपोत बर्गामिनी की सुरक्षा में एक पोत को लाल सागर से सुरक्षित निकाला गया। हाल के दिनों में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी और हमलों के कारण वाणिज्यिक नौवहन में वृद्धि हुई है।

लाल सागर में इटली के युद्धपोत ने पोत को सुरक्षित निकाला

ब्रसेल्स, एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) के लाल सागर समुद्री सुरक्षा मिशन एस्पाइड्स ने शनिवार को कहा कि इटली के युद्धपोत बर्गामिनी की सुरक्षा में एक पोत को लाल सागर से सुरक्षित निकाला गया। ईयू के रक्षात्मक समुद्री सुरक्षा अभियान एस्पाइड्स ने पोत की पहचान, उसका ध्वज, स्वामित्व या वह कौन-सा माल लेकर जा रहा था, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। हाल के सप्ताहों में लाल सागर में व्यावसायिक नौवहन एक बार फिर प्रभावित हुआ है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा और उसके बाद सऊदी जहाजों पर हमलों ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है।

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