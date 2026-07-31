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डीपफेक और साइबर खतरों पर ईयू ने बनाई नई निगरानी टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यूरोपीय संघ ने तेजी से बढ़ती एआई तकनीक के खतरों के बीच नई निगरानी टीम की घोषणा की। यह टीम एआई मॉडल का गलत उपयोग, जैसे कि अश्लील सामग्री और डीपफेक, की जांच करेगी। एआई एक्ट रविवार से लागू होगा, जिसके तहत कंपनियों को एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट को लेबल करना होगा।

डीपफेक और साइबर खतरों पर ईयू ने बनाई नई निगरानी टीम

तेजी से बढ़ रही एआई तकनीक से लोगों, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बढ़ते खतरों के बीच यूरोपीय संघ (ईयू) ने शुक्रवार को दुनिया भर की एआई कंपनियों पर नजर रखने के लिए नई टीम बनाने की घोषणा की। इसे अब तक तकनीकी क्षेत्र पर लागू होने वाले सबसे सख्त नियमों में से एक माना जा रहा है। यह टीम यह निगरानी करेगी कि कहीं एआई मॉडल का इस्तेमाल अश्लील सामग्री, फर्जी फोटो और वीडियो (डीपफेक) या सार्वजनिक ढांचे पर साइबर हमलों जैसे कामों में तो नहीं किया जा रहा है।यूरोपीय संघ का एआई एक्ट रविवार से लागू हो जाएगा। इसके तहत एआई कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि चैटबॉट या तस्वीरें और वीडियो एआई से बनाए गए हैं।

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इसके लिए उन्हें लेबल या डिजिटल वाटरमार्क का इस्तेमाल करना होगा।

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