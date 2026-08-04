अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ी
होर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर हमले से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% बढ़ गई। अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावनाएं कमजोर हुई हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत जारी रहने का दावा किया। तेहरान ने इसे खंडित किया है। कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे देश मध्यस्थता के प्रयास कर रहे हैं।
होर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज पर हमले और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने अमेरिका-ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत चलने का दावा कर रहे हैं, वहीं तेहरान ने इस बात का खुलकर खंडन किया। जहाज के चालक दल को इसे छोड़कर भागना पड़ा और एक नाविक लापता है। कूटनीति की अनिश्चितता और जहाज पर हमले की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% बढ़ गईं। वहीं, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका-ईरान विवाद का कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों के साथ कोशिशें जारी हैं।
मध्यस्थ आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे मध्यस्थ बातचीत को आसान बनाने और दोनों पक्षों के बीच ड्राफ्ट के आदान-प्रदान के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।