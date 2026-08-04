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अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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होर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर हमले से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% बढ़ गई। अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावनाएं कमजोर हुई हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत जारी रहने का दावा किया। तेहरान ने इसे खंडित किया है। कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे देश मध्यस्थता के प्रयास कर रहे हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता बढ़ी

होर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज पर हमले और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने अमेरिका-ईरान युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत चलने का दावा कर रहे हैं, वहीं तेहरान ने इस बात का खुलकर खंडन किया। जहाज के चालक दल को इसे छोड़कर भागना पड़ा और एक नाविक लापता है। कूटनीति की अनिश्चितता और जहाज पर हमले की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% बढ़ गईं। वहीं, कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका-ईरान विवाद का कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों के साथ कोशिशें जारी हैं।

मध्यस्थ आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। कतर, पाकिस्तान और ओमान जैसे मध्यस्थ बातचीत को आसान बनाने और दोनों पक्षों के बीच ड्राफ्ट के आदान-प्रदान के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं।

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