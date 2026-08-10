ईरानी विमान रोकने से भड़का विवाद, हूती-सऊदी संघर्ष फिर तेज

काहिरा, एजेंसी। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बढ़ते हमलों ने यमन में 2022 में हुए संघर्षविराम को खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के यमन दूत हंस ग्रुंडबर्ग ने चेतावनी दी है कि अप्रैल, 2022 के संघर्ष विराम के बाद यमन में बड़े पैमाने पर फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा अब सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव यमन को व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में खींच सकता है, जिसके वहां की जनता पर गंभीर परिणाम होंगे। तनाव की शुरुआत 13 जुलाई को हुई, जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे के रनवे पर हवाई हमला किया। इससे ईरान से आने वाली एक उड़ान की लैंडिंग रुक गई। इस विमान में हूती नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सवार था। हूती विद्रोहियों ने सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से पूर्व अनुमति लिए बिना उड़ान संचालित की थी। यमन युद्ध के दौरान हवाई क्षेत्र पर गठबंधन का नियंत्रण रहा है। हूती विद्रोहियों ने ईरान की निजी विमानन कंपनी और अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली महान एयर की उड़ान का इस्तेमाल किया। सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को गैर-ईरानी विमान से सना ले जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इसे ठुकरा दिया। बाद में ओमान की मध्यस्थता से तनाव कम करने के प्रयासों के तहत सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने विमान को लाल सागर के हूती नियंत्रित शहर होदेदा में उतरने की अनुमति दी।