टारगेट पूरा नहीं कर पाए कर्मचारी, कंपनी ने दी ये सजा, वीडियो वायरल

टारगेट पूरा न होने पर कर्मचारियों को एक कंपनी ने सजा सुना डाली। मामला चीन का है।

अमानवीय बर्ताव करते हुए कंपनी ने कर्मचारियों से जानवरों की तरह जमीन पर रेंग-रेंग कर चलने के लिए कहा।

कर्मचारियों को साल के अंत तक पूरा करने के लिए एक टारगेट दिया गया था। लेकिन वो इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए जिसके बाद उन्हें भारी ट्रैफिक वाली एक सड़क पर रेंग-रेंगकर चलने के लिए मजबूर किया गया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। कंपनी के इस बर्ताव के लिए सोशल मीडिया पर उसकी जमकर निंदा हो रही है।

This Chinese company has a humiliating punishment for employees who fail to meet their targets. pic.twitter.com/cVod5xyXvI