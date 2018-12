एलन मस्क ने बनाई ऐसी कार जो नहीं फंसेगी जाम में, पढ़ें इसकी खासियत

अमेरिका को प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी एलन मस्क ने भूमिगत परिवहन सुरंग शुरू की है। इसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। मस्क ने कुछ संवाददाताओं और मेहमानों को सुरंग यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उन्हें दिलोदिमाग को परेशान करने वाले ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना होगा।

मेहमान मस्क के ‘टेस्ला मॉडल एस' वाहन पर सवार होकर लॉस एंजिलिस इलाके में करीब एक मील ऐसी जगह गए जिसे ओ लिऐ स्टेशन कहा जाता है। यह स्टेशन आवासीय इलाके में एक घर के पीछे के हिस्से में है। सुरंग यात्रा करने वाले लोगों ने बताया, यहां बिना दीवार वाला एलिवेटर लगा है, जिससे कार जमीन में करीब 30 फुट नीचे उतर गई। इस प्रक्रिया में आसान धीरे-धीरे ओझल हो गया और नीचे एक छोटी सुरंग का मुहाना सामने दिखा। यात्रा के दौरान कार कई बार ऊपर नीचे हुई और उससे कुछ लोग परेशान भी हुए। पर लोग भविष्य को लेकर काफी उत्साहित थे।

The only way to describe my experience going through the new #boringtunnel was EPIC! @elonmusk's solution to solve "soul-crushing" traffic is one step closer to being a reality. @boringcompany @cheddar pic.twitter.com/YGlOL5PGBg