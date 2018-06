डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लॉरी कुडलो को पड़ा दिल का दौरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप आर्थिक सलाहकार लॉरी कुडलो को दिल का दौरा पड़ा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग के साथ सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में ऐतिहासिक वार्ता शुरू से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

लॉरी कुडलो वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। कुडलो पिछले सप्ताह ट्रंप के साथ कनाडा में G-7 में शामिल हुए थे। कुडलो नेशनल इक्नोमिक्स काउंसिल के डायरेक्टर भी हैं।

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.