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विदेश :: इबोला का प्रकोप : पूर्वी कांगो में डेढ़ हजार से अधिक लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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-80 प्रतिशत नए मामले सामुदायिक संक्रमण से सामने आए -डॉक्टर बोले, इस बीमारी को

विदेश :: इबोला का प्रकोप : पूर्वी कांगो में डेढ़ हजार से अधिक लोगों की मौत

बुनिया (कांगो), एजेंसी। पूर्वी कांगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,802 मामले सामने आए हैं। इनमें 1707 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका सीडीसी के महानिदेशक डॉ. जीन कासिया ने चेतावनी दी है कि प्रकोप अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। इसका आगे का असर स्पष्ट नहीं है।

प्रकोप के कारण

डॉ. कासिया ने मंगलवार को प्रकोप के केंद्र के पास स्थित बुनिया शहर में कहा कि करीब 80 प्रतिशत नए मामले संपर्क में आए लोगों की पहचान के बजाय सामुदायिक संक्रमण से सामने आ रहे हैं। इससे बीमारी के प्रसार को रोकना और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

प्रकोप का प्रभाव

प्रकोप का सबसे अधिक असर पूर्वी कांगो के दूरदराज के इटुरी प्रांत में अधिक है, जहां करीब 90 प्रतिशत मामले सामने आए हैं। हालांकि, देश के बड़े शहरों में शामिल किसनगानी समेत पांच अन्य प्रांतों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है।

बुंडीबुग्यो वायरस

इसे बुंडीबुग्यो वायरस से जोड़ा गया....

टीकाकरण की कमी

15 मई को घोषित इस प्रकोप को बुंडीबुग्यो वायरस से जोड़ा गया है। इसके लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। अफ्रीका सीडीसी के अनुसार, संपर्कों का पता लगाने में देरी, प्रभावित इलाकों तक पहुंच की कठिनाई, समुदायों में अविश्वास और सशस्त्र समूहों व कुछ स्थानीय लोगों की हिंसा ने बीमारी से निपटने के प्रयासों को प्रभावित किया है।

प्रश्नोत्तर

कांगो में इबोला प्रकोप की स्थिति क्या है?
कांगो में इबोला प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसमें 3,802 मामले सामने आए हैं और 1707 लोग मर चुके हैं।
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