श्रीलंका के झंडे के रंग में नहाया दुबई का बुर्ज खलीफा, मारे गये लोगों के लिए दिखाई एकजुटता

श्रीलंका में रविवार को ईस्टर के मौके पर आत्मघाती बम हमलों में मारे गये लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुये दुबई की ऐतिहासिक इमारत बुर्ज खलीफा को उस देश के झंडे के रंग वाली रंगीन रौशनी में रौशन किया गया। दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अधिक लोकप्रिय गगनचुंबी इमारत को बृहस्पतिवार को श्रीलंका के झंडे के रंग में रौशनी से रोशन किया गया तथा सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व पर निर्मित दुनिया की उम्मीद व्यक्त की गई।

गगनचुंबी इमारत के अधिकारिक ट्वीटर एकाउंट पर एक ट्वीट के मुताबिक, ''बुर्ज खलीफा श्रीलंका के साथ एकजुटता में रंगा हुआ है। यहां सहिष्णुता और सह-अस्तित्व पर निर्मित दुनिया है।"

برج خليفة يضيء تضامناً مع #سريلانكا. معاً نحو عالم يسوده السلام والتسامح#BurjKhalifa lights up in solidarity with #SriLanka. Here’s to a world built on tolerance and coexistence pic.twitter.com/3U39ztZd4H