मिस्र के बंदरगाह पर एलएनजी पोतों पर ड्रोन हमले
- किसी भी संगठन और देश ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली -
काहिरा, एजेंसी। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे के अनुसार बुधवार को मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर दो एलएनजी पोतों पर ड्रोन हमले हुए, जिससे दोनों में आग लग गई। इनमें एक अमेरिकी स्वामित्व वाला फ्लोटिंग स्टोरेज प्लेटफॉर्म और एक यूनानी स्वामित्व वाला टैंकर शामिल है। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।मिस्र के प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा कि आग ड्रोन हमले के कारण लगी। अब तक किसी संगठन या देश ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। यदि यह हमला ईरान या उसके सहयोगियों द्वारा किया गया पाया जाता है, तो यह युद्ध के दायरे के और विस्तार का संकेत होगा।
मिस्र अब तक इस संघर्ष के दौरान प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से लगभग अछूता रहा था। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद मिस्र के समुद्री क्षेत्र में किसी टैंकर पर यह पहला हमला है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या इन हमलों के पीछे ईरान है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह पहले जैसा ही एक और मामला है। अब हमारी बारी है और हम उन पर बहुत कड़ा प्रहार करेंगे।
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