स्कॉटलैंड में सारण की डॉ ऋचा को मिला ब्रिटेन का प्रतिष्ठित एमबीई सम्मान

हिन्दुफोबिया के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए मिला सम्मान ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने मेम्बर ऑफ द ऑडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किया अलंकृत फोटो- 15 सारण की बेटी डेरनी थाना क्षेत्र के पिरारी निवासी डॉ ऋचा सिन्हा को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित एमबीई सम्मान से अलंकृत करते ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय मढ़ौरा। संवाददाता भारतीय मूल की शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता सारण की बेटी डॉ ऋचा सिन्हा को स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय को संगठित करने और हिंदूफोबिया के खिलाफ उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने वहां के प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (एमबीई) सम्मान से अलंकृत किया है। यह सम्मान एडिनबर्ग स्थित पैलेस ऑफ होलीरूडहाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में महाराजा द्वारा प्रदान किया गया। डॉ ऋचा सारण के डेरनी थाना अंतर्गत पिरारी निवासी रेलवे के बड़े अधिकारी रह चुके गिरीश कुमार की बेटी और ब्रजकिशोर सिंह की पोती हैं। ये काफी दिनों से वहां रहकर हिन्दूफोबिया के खिलाफ कार्य कर रही है। इनका ससुराल मढौरा अनुमंडल के मशरक के बराहिमपुर गांव में है। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉ सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए कहा है कि यह उनके जीवन का अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय को एकजुट करने और हिंदूफोबिया का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के उनके प्रयासों को मिली यह अंतरराष्ट्रीय पहचान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की सफलता है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर परिवार की उपस्थिति ने इस पल को और भी भावुक और यादगार बना दिया। परिवार के प्रेम, प्रोत्साहन और अटूट सहयोग को उन्होंने अपनी हर उपलब्धि की सबसे बड़ी ताकत बताया।