ट्विटर पर छिड़ी बहस, ये दरवाजा है या समुद्री तट

ट्विटर पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है। जिसके माध्यम से पूछा जा रहा है कि ये दरवाजा है या समुद्री तट। इस फोटो में तीन रंग दिख रहे हैं। तीनों रंग एक लाइन में नजर आ रहे हैं। पहला नीला, दूसरा हरा औऱ बाद में बेज कलर। इन रंग के माध्यम से लोगों से पूछा जा रहा है कि पहली नजर में आपके इसे देखकर क्या लगता है कि ये दरवाजा है या समुद्री तट। कुछ लोग इसे दरवाजा कर रहे है तो कुछ समुद्री तट। सबसे पहले इसे बैकी नाम की महिला ने फेसबुक पर शेयर किया था। इसके बाद 9GAG के सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद से यह फोटो वायरल हो गई।

9GAG ने किया था शेयर

Is this a door, or a beach?

Don't let this become the next 'Black and Blue Dress' pleasehttps://t.co/4HN5KOrUgu pic.twitter.com/lhqYgTAjd8 — 9GAG (@9GAG) August 27, 2018

लोगों के बीच छिड़ी बहस

The newest #YanniOrLaurel moment to go viral. What do YOU see here? A door? Or a beach? #DoorOrBeach pic.twitter.com/83Gld2UrBD — Kari Lake Fox 10 (@KariLakeFox10) August 31, 2018