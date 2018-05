डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिख दिया पत्नी का गलत नाम, फिर सुधारी भूल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वह अपनी पत्नी का नाम गलत लिखकर खबरों में हैं। ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को गुर्दे की समस्या हो गई थी और उनका बीते कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। मेलानिया शनिवार को जब घर आईं तो ट्रंप ने ट्विटर पर उनका स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम गलत लिख दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने भूल सुधार की और ठीक नाम के साथ अपनी ही पोस्ट रीट्वीट किया।

ट्रंप ने ट्वीट किया कि पहली महिला व्हाइट हाउस लौट आई हैं। मेलानी (जबकि उनका नाम मेलानिया है) अब ठीक हैं। आप सब की प्रार्थनाओं का शुक्रिया। इसके कुछ मिनट बाद, ट्रंप ने नाम में सुधार करते हुए 'मेलानी की जगह 'मेलानिया लिखकर पोस्ट किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि मेलानिया ट्रंप शनिवार को व्हाइट हाउस लौट आईं। वह पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती थीं जहां उनके गुर्दे का उपचार चला।

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!