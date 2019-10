अमेरिकी सेना के इसी कुत्ते ने बगदादी को 'कुत्ते की मौत' मरने पर मजबूर कर दिया, देखें फोटो

उत्तरी सीरिया में एक अंधेरी भूमिगत सुरंग में आईएआईएस सरगना बगदादी का पीछा करने वाले अमेरिकी सेना के कुत्तों में से जो कुत्ता घायल हो गया था, वह अब ठीक हो गया और सोमवार को ड्यूटी पर लौट आया। यह जानकारी अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने दी। बता दें कि इस कुत्ते की मदद से ही अमेरिकी सेना की कार्रवाई के दौरान अबु बकर अल बगदादी की मौत हो गई।

जनरल मार्क मिले ने कहा कि इस कुत्ते ने सीरिया में विशेष बलों के हमले के दौरान एक "जबरदस्त सेवा" का प्रदर्शन किया, जिसके कारण आईएसआईएस के नेता की मृत्यु हो गई।

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw