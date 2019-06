ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी: ओबामा की सरकार नहीं है, किसी भी हमले का देंगे करारा जवाब

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिकी हितों पर किसी भी प्रकार के हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बीच ट्रंप ने ट्वीट किया है कि अमेरिका के किसी भी चीज पर ईरान के हमले का बड़ा और करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि ईरान के नेता केवल ताकत और बल को समझते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य बल है। बता दें कि एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए और ईरान पर हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा, 'ईरान का नेतृत्व अच्छा और सहानुभूति जैसे शब्दों को नहीं समझता है। उनके पास यह नहीं है। दुख की बात है कि वे स्ट्रेंथ और पावर को समझते हैं और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जिसने पिछले दो सालों में ही 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया है।'

डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट में आगे लिखा, 'बेहतरीन ईरानी लोगों को बेकार में ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका नेतृत्व अपना पूरा पैसा आतंकवाद पर खर्च कर रही है और दूसरी चीजों पर काफी कम। अमेरिका भूला नहीं है कि ईरान ने IED और EFP's (बम) का इस्तेमाल कर 2000 अमेरिकियों की जानें ली हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए।

ट्रंप ने अगले ट्वीट में ईरान को चेतावनी भरे लहजे में लिखा- 'ईरान का बेहद अज्ञानतापूर्ण और अपमानजनक बयान आया है, इससे यह दिखता है कि वे सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। अमेरिकी हितों पर ईरान का किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में यह पूरी तरह से तबाही ला देगा। अब जॉन कैरी और ओबामा सरकार में नहीं हैं।'

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!