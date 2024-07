डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला स्कूल की राइफल टीम से हुआ था रिजेक्ट, खराब निशानेबाज रहा

मीडिया से बात करते हुए मायर्स ने कहा, 'क्रुक्स ने हाई स्कूल की राइफल टीम में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही, प्री-सीजन सेशन के बाद उसे वापस नहीं आने के लिए कहा गया।'

homas Matthew Crooks tried to assassinate former US President Donald Trump

Mon, 15 Jul 2024 07:21 PM लाइव हिन्दुस्तान,वाशिंगटन