किम जोंग-मून जेई की मुलाकात से खुश डोनाल्ड ट्रंप, कहा- गर्व की बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हुई ऐतिहासिक शिखर वार्ता का स्वागत करते हुए कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में अच्छी चीजें हो रही हैं। ट्रंप भी अगले कुछ महीने में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बैठक करने वाले हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मिसाइलों के परीक्षण और परमाणु परीक्षण से भरे हंगामेदार साल के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक बैठक हो रही है।

ट्रंप ने ट्वीट किया कि कोरियाई युद्ध खत्म होगा। अमेरिका, उसके शानदार लोग, सबको कोरिया में इस समय हो रहे घटनाक्रम को लेकर बेहद गर्व होना चाहिए। उन्होंने उत्तर कोरिया को लेकर कोशिशों के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग की भी तारीफ की और कहा कि उनसे काफी मदद मिली। ट्रंप ने लिखा कि कृपया मेरे अच्छे दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली बड़ी मदद को ना भूलें जो उन्होंने अमेरिकी को दी। खासकर उत्तर कोरिया की सीमा पर जो मदद मिली। उनके बिना यह ज्यादा लंबी , ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया होती।



हालांकि ट्रंप ने मौजूदा घटनाक्रम को लेकर यह भी कहा कि अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन ( नतीजा क्या आएगा ) समय ही बताएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किम के परमाणु परीक्षण ना करने के फैसले को सराहना की थी। ट्रंप ने इस फैसले को गुड न्यूज को बताया थ।

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process!