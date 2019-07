इमरान से मिले डोनाल्ड ट्रम्प, कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दिया प्रस्ताव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया है। ट्रम्प ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इमरान रविवार को अमेरिका पहुंचे हैं।

#BREAKING President Trump offers to mediate Kashmir dispute between India and Pakistan pic.twitter.com/uStNTEFoqW