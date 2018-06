ट्रंप-किम वार्ता: किम बोले, यहां तक आना आसान नहीं था, हम सारी बाधाओं को पार कर मिल रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन आज सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में ऐतिहासिक शिखर वार्ता के लिए मिले। इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाना और कोरियाई प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है।

ट्रंप और किम के बीच यह मुलाकात सिंगापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सेंटोसा के एक होटल में हुई। इस दौरान किम ने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि आपसे मिलना इतना आसान नहीं था। मुझे खुशी हो रही है कि हम सारी बाधाओं को पार कर मिल रहे हैं। वहीं ट्रंप ने सकारात्मक वार्ता की उम्मीद जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे।

पढ़ें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग की मुलाकात की लाइव अपडेट्स

As the summit begins, US President Donald Trump predicts he will have a 'great relationship' with Kim Jong Un while the North Korean leader says "we came here after overcoming" all the obstacles, reports AP