इवांका के अपमान पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई होस्ट को लताड़, बोले- इसे निकाल क्यों नहीं देते?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बेटी इवांका ट्रंप को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली टीवी होस्ट को जमकर लताड़ लगाई है। ट्रंप ने शुक्रवार को ट्वीट कर टीवी होस्ट सामंथा बी के शो 'फुल फ्रंटल' पर निशाना साधते हुए कहा, ये गैर प्रतिभाशाली होस्ट सामंथा बी को उनके भद्दी भाषा के लिए लो रेटिंग शो से निकाल क्यों नहीं देते?

सामंथा बी ने अपने शो के दौरान ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों की आलोचना करते हुए भद्दी भाषा में इवांका का उल्लेख किया था, जिससे बाद में हंगामा बढ़ गया। हालांकि, बी ने अगली सुबह ट्वीट कर अपने शब्दों के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया है और इस तरह अपमान करना अनुचित और अक्षम्य है।

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!