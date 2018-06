LIVE: दक्षिण कोरिया लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के बीच 50 मिनट तक चली वार्ता, ट्रंप बोले- बहुत अच्छी रही मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन पहली सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप में ऐतिहासिक वार्ता के लिए मिले। 1950-53 में हुए कोरियाई युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के नेता कभी नहीं मिले और न ही फोन पर बात की है। ट्रंप और किम सेंटोसा द्वीप के कैपेला रिजॉर्ट में वार्ता के लिए रविवार को ही सिंगापुर पहुंच गए थे। इस बैठक के सिंगापुर की सरकार ने भारी सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने ट्रंप को जुलाई में दूसरी मुलाकात के लिए उत्तर कोरिया आने का न्योता दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दोनों नेताओं की दूसरी वार्ता भी हो जाती है तो तीसरी मुलाकात वॉशिंगटन में होगी।

7:40 AM : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि वो और किम जोंग उन एक बड़ी समस्या और दुविधा का हल कर लेंगे : एसोसिएटेड प्रेस

7:28 AM: ट्रंप ने मुलाकात के बाद कहा- हमारे बीच वार्ता बहुत अच्छी रही, हमारे बीच अच्छे संबंध।

7:24 AM: ट्रंप और किम बातचीत खत्म होने के बाद साथ में बालकनी तक आए।

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un walk together along balcony after one-on-one meeting. pic.twitter.com/X50iX7VUWu

7:24 AM: दक्षिण कोरिया लीडर किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की मुलाकात खत्म, 50 मिनट तक चली वार्ता।

6:50 AM: किम जोंग उन ने ट्रंप से कहा कि तमाम बाधाओं को दूर कर हमारी मुलाकात हुई है, क्योंकि आप से मिलना आसान नहीं है।

6:47 AM: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किम जोंग उन से अच्छी बातचीत होगी। पुराने मतभेद भुलाकर हम आगे बढ़ चुके हैं।

Singapore: Kim Jong Un's convoy arrives on Sentosa island where the North Korean leader will hold a summit with US President Donald Trump pic.twitter.com/mrVZ61d2lg