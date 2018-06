परमाणु हथियार खत्म करने पर राजी हुआ किम जोंग, करार पर किया साइन, पढ़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच आज ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों के बीच दो बार मीटिंग हुई जिसमें पहली मीटिंग 50 मिनट की और दूसरी 41 मिनट की हुई। मीटिंग शुरू होने से पहले दोनों ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया। मुलाकात के बाद ट्रंप और किम काफी खुश भी नजर आए और इस बैठक को सकारात्मक बैठक करार दिया। दो बार मीटिंग करने के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिंगापुर समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा भी ट्रंप-किम ने पीसी में कुछ महत्वपूर्ण बाते कहीं जो हम आपको बात रहे हैं :

1. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने सिंगापुर समझौता साइन किया।

2. दोनों नेताओं के बीच एक व्यापक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसमें परमाणु हथियारों के खात्मे का अहम करार भी शामिल है।

3. उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ट्रंप ने कहा कि हमने एक 'विशेष अनुबंध' तैयार किया है और निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी।

4. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किम ने कहा हम एक बड़ी समस्या का हल करने जा रहे हैं, दुनिया एक बड़ा बदलाव देखेगी।

5. साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछा, क्या वह किम जोंग उन को व्हाइट हाउस बुलाएंगे तो उन्होंने जवाब दिया, 'बिल्कुल'

6. डोनाल्ड ट्रंप ने की किम जोंग उन की तारीफ, कहा- उम्मीद से कही ज्यादा अच्छी रही है हमारी मुलाकात।

7. किम जोंग उन से दोबारा मुलाकात करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम फिर मिलेंगे और कई बार मिलेंगे।

8. किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को ऐतिहासिक बताया।

9. प्रेस कॉनफ्रेंस के बाद ट्रंप ने कहा, किम ने एक दस्तावेज पर साइन करके कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का वादा किया है।

10. किम से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप, हम नए इतिहास के लिए तैयार हैं। हम नए अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं।

'Absolutely', says US President Donald Trump, when asked if he would invite North Korean leader Kim Jong Un to the White House.