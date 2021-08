विदेश दोहा में भारत समेत कई देशों की अफगानिस्तान पर मीटिंग, इस अपील के साथ हुई खत्म Published By: Shankar Pandit Fri, 13 Aug 2021 01:23 PM एएनआई,दोहा, कतर

1 / 2 Doha meet calls for end to violence in Afghanistan urges political settlement 2 / 2 Doha meet calls for end to violence in Afghanistan urges political settlement