खबड़ा के यश को चीन में पाक व बांग्लादेशी दोस्तों ने फंसाया

मुजफ्फरपुर के यश राज (25) पिछले पांच महीने से चीन के शंघाई में डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। उन पर मारपीट का आरोप है। उनकी मां का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। परिवार ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है, जबकि सांसद और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी हस्तक्षेप किया है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अमेरिका की शिपिंग कंपनी में काम करने वाला खबड़ा का मर्चेंट नेवी कर्मचारी निवासी यश राज (25) पिछले पांच महीने से चीन के शंघाई स्थित जियांग्शू में डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। यश पर आरोप है कि उन्होंने शंघाई में स्थानीय नागरिक से मारपीट की। लेकिन, यश की मां सीमा सिंह को आशंका है कि साजिश रचकर उसके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मित्रों ने उसे फंसा दिया है।

यश का विवाद और गिरफ्तारी बीते जनवरी से कंपनी का जहाज शंघाई बंदरगाह पर लंगर डाले हुए था। मां सीमा सिंह ने बताया कि यश यश अमेरिकी शिपिंग कंपनी एमएसी में कार्यरत है। वह पहले दूसरी कंपनी में था। उसे पुरानी कंपनी से बकाया रुपये मिले। इसके बाद उसके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोस्त 28 फरवरी की रात उसे शंघाई के एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए ले गए। पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट में किसी स्थानीय नागरिक से यश का विवाद हो गया।

परिवार की समस्या सीमा सिंह का कहना है कि विवाद में यश के साथी भी थे, लेकिन केस सिर्फ उनके बेटे पर लगाया गया। शंघाई पुलिस ने उसे 12 दिन तक डिटेन करने के बाद 13 मार्च को केस दर्ज किया। यश के पिता मुकेश सिंह किसान हैं। परिवार मूल रूप से समस्तीपुर के कल्याणपुर इलाके के एक गांव का रहने वाला है। परिवार कई साल से मुजफ्फरपुर के खबड़ा में रह रहा है। सीमा सिंह ने बताया कि कंपनी ने 3 मार्च को उन्हें फोन कर यश के डिटेन होने की सूचना दी, लेकिन आगे की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित चीनी काउंसलेट में शिकायत दर्ज कराई। काउंसलेट के हस्तक्षेप के बाद शंघाई पुलिस ने जानकारी दी। काउंसलेट के अधिकारियों से जियांगशू डिटेंशन सेंटर में यश से मुलाकात भी कराई गई।

यश का जीवन और परिवार नौकरी लगने के बाद मुंबई में यश ने लिया था फ्लैट

सीमा सिंह ने बताया कि यश ने स्कूलिंग व कॉलेज की पढ़ाई मुजफ्फरपुर में ही की है। अमेरिकी शिपिंग कंपनी में नौकरी लगने के बाद उसने मुंबई में एक फ्लैट लिया था। परिवार के लोग मुंबई में भी रहते हैं। सीमा व मुकेश सिंह के इकलौते पुत्र यश के चीन में फंसने के बाद स्थानीय खबड़ा के लोग भी परिवार के साथ है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार ने बताया कि या की मदद के लिए खबड़ा का एक प्रतिनिधिमंडल भी डीएम व एसएसपी से मिलेगा।

राजनीतिक हस्तक्षेप सांसद ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह राज्यमंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने यश की शीघ्र रिहाई और सकुशल वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है। सीमा सिंह सोमवार को डीएम और एसएसपी मुजफ्फरपुर से मिलकर बेटे को छुड़ाने में मदद की गुहार लगाएंगी। उन्होंने ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष है। विदेश मंत्रालय में भी मेल किया है। मंत्रालय ने भी चीनी दूतावास से संपर्क कर कानूनी सहायता का आश्वासन दिया है। बताया कि चीन में विदेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज होने पर उन्हें सुनवाई तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। यश के मामले में चीनी काउंसलेट लगातार निगरानी कर रहा है।

स्वास्थ्य समस्या का असर मां का होना है हार्ट का ऑपरेशन, बेटे के फंसने से बढ़ी चिंता

सीमा सिंह ने बताया कि उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है। पुत्र के चीन में फंसने के बाद आर्थिक संकट की स्थिति भी सामने है। सारा देख-रेख यश ही कर रहा था। जब तक वह चीन के डिटेंशन सेंटर से मुक्त नहीं होगा तब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इससे सीमा का जीवन भी खतरे में है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है।