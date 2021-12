काबुल छोड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, बोले पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी

काबुल छोड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, बोले पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी

हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Aditya Kumar Fri, 31 Dec 2021 11:52 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.