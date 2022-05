अस्पताल से श्मशान भेज दी 'डेड बॉडी', फिर अचानक जीवित हो उठा मरीज

शंघाई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। यहां एक मरीज को मृत समझकर उसे बैग में पैक कर दिया गया लेकिन अचानक वह मरीज जिंदा हो गया।

Gaurav लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 12:21 AM

