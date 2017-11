पिता की मौत के 5 साल बाद भी बेटी को आ रहे हैं बर्थडे गिफ्ट

टेनेसी की रहने वाली बेली सेलर्स जब 16 साल की थी तब उनके पिता की कैंसर से मौत हो गई थी। जिसके बाद बेली काफी दुखी रहने लगी थीं लेकिन उनके पिता ने जाते-जाते कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें अभी भी लगता है कि पिता उनके साथ ही हैं। हर साल बेली को जन्मदिन पर पिता से बर्थडे गिफ्ट मिलता है। पिता की मौत के बाद उन्हें सबसे पहले फूलों का गुलदस्ता मिला था। उन्होंने अगले पांच साल के बेटी की जन्मदिन पर गिफ्ट ऑर्डर किए थे जो हर साल बेली को मिलते हैं।

बेली ने 21वें जन्मदिन पर अपने पिता का आखिरी खत सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये उनके पिता जी का आखिरी खत है। खत में उनके पिता ले लिखा था- बेली, ये मेरा आखिरी खत है तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी भी आंसू बहाओं क्योकि मैं एक अच्छी जगह हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो ये तुमहारा 21वां जन्मदिन है मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां की इज्जत करो और खुशी से अपना जीवन जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसके साथ ही उन्होंने पिता के द्वारा दिए फूल की फोटो भी शेयर की।

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO