बेटियों ने पिता को दिया ऐसा गिफ्ट कि जानकर भर आएंगी आंखें

अपने चाहने वालों के लिए गिफ्ट सोचना बड़ा मुश्किल का काम है और अगर मौका क्रिसमस का हो तो यह गिफ्ट स्पेशल भी होना चाहिए। क्रिसमस के मौके पर दो बेटियों ने अपने पिता के लिए जो किया उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग काफी भावुक हो गए।

नर्थ कैलीफोर्निया की रहने वाली मिलिया टिननिन ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पिता को एक टेडी बियर गिफ्ट किया जिसमें उनकी मृत मां की वाइस रिकॉर्डिंग की थी।

गिफ्ट खोलते ही मिलिया ने अपने पिता को एक बटन दबाने कहा और जैसी ही उसमें से उनकी मां की वॉइस आई उनके पिता भावुक हो गए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अभी तक 6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जो भी इस देख रहा है वे सोशल मीडिया पर दोनों बहनों की तारीफ कर रहा है।

देखें वीडियो

my dad refuses to get an iphone because a voicemail from his mom that passed away won’t transfer from an android, so me and my sister put it in a bear. merry christmas dad pic.twitter.com/m1yOOawWO9 — melia (@meliatinnin) December 25, 2018

This is so beautiful! Now he can not only hear her voice when he wants, but he can hug the voice!! ❤️What an awesome gift! — Ⓝ𝕖𝕣𝓓Ƴ 𝐕ιˣ乇𝐍 💞😻 (@TheNerdyVixen) December 27, 2018