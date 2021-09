विदेश AK-47 के डर से दौड़ेगी इकॉनमी? यह बंदूकधारी बैंकर है अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का मुखिया हाजी मोहम्मद इदरिस Published By: Sudhir Jha Thu, 09 Sep 2021 03:54 PM लाइव हिन्दुस्तान ,काबुल

