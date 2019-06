करोड़ों का घर ऑनलाइन 6 लाख में खरीदा, देखा तो उड़ गए होश

सोचिए करोड़ों का घर यदि लाखों में मिल जाए तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं होगा। ऐसा ही हुआ फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स के साथ। दरअसल एक विला की ऑनलाइन नीलामी चल रही थी जिसके चलते एक शख्स ने विला खरीदने की सोचा। तस्वीरों में उस घर को बहुत ही आलिशान दिखाया गया था जिसे देखकर उस व्यक्ति ने विला को नीलामी में खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद जब लिस्ट में नाम निकला तो उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में था इसके बाद वो जगह देखने पहुँचा और देखते ही होश उड़ गए।

South Florida man says he paid $9,100 in online auction for what he thought was a villa. What he got was a 1-foot-by-100-foot strip of land. https://t.co/CSGrGADUGm pic.twitter.com/LbO5D2nVNT