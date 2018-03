जब स्वीमिंग पूल में तैरता दिखा मगरमच्छ.. मालिक ने किया कुछ ऐसा

फ्लॉरिडा के घर में मकान मालिक उस वक्त दंग रह गया जब उसने अपने स्वीमिंग पूल में मगरमच्छ को तैरते देखा। फ्लॉरिडा के रहने वाले ओरलेंडों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने पूल में एक 6 फूट का मगरमच्छ देखा।

जिसके बाद ओरलेंडों ने तुरंत फैयरफाइटर को बुलाया। 6 फीट के मगरमच्छ को निकालने के लिए कई घंटे ऑपरेशन चला। जिसके बाद फायरफाइटर उसे निकालने में सफल रहे।

This 6 ft gator decided to enjoy the afternoon at the pool! Thank you Alligator Trappers for the safe rescue! pic.twitter.com/AgpYtOz4Mt