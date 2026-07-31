जूस में पैर डुबोकर पिला रही महिलाएं
ग्वांगझू में कुछ महिलाओं ने 'फीट जूस' बनाने का अजीब ट्रेंड अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने पैरों को जूस के कंटेनरों में डुबोकर इसे 50 युआन में बेचा। पुरुषों की बड़ी भीड़ ने इसे खरीदने के लिए दौड़ लगाई। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी।
ग्वांगझू, एजेंसी। अमेरिका से शुरू हुआ ‘फीट जूस’ का अजीब ट्रेंड अब चीन तक पहुंच गया है। हाल ही में चीन के ग्वांगझू में कुछ महिलाओं ने जूस के कंटेनरों में अपने पैर डुबोकर उसे 50 युआन प्रति कप में बेचा। इस ड्रिंक को खरीदने और पीने के लिए पुरुषों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद काफी बवाल मचा और लोगों ने इसे घिनौना करार दिया। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने इन महिलाओं पर कार्रवाई की और ऐसे बूथों पर पूरी तरह से रोक लगा दी।
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