मेलानिया की इस जैकेट पर मचा बवाल, सफाई देने सामने आए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप अपने जैकेट को लेकर विवादो में घिर हैं। मेलानिया गुरुवार को शरणार्थी बच्चों से मिलने टेक्सास पहुंची थीं। वहां से लौटते वक्त उनकी जो फोटो सामने आई, उसमें वो एक जैकेट पहने दिखीं। जैकेट पर लिखा था, 'मुझे बिलकुल भी परवाह नहीं है, क्या आपको है?'

मेलानिया की तस्वीर सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके द्वारा यह परिधान बिना सोचे-समझे पहना गया था या फिर यह प्रथम महिला की ओर से छिपा हुआ संदेश था? अगर ऐसा है तो यह संदेश किसके लिए था? मेलानिया जब टेक्सास के लिए विमान में सवार हुई थी तो उन्होंने खाकी रंग की जैकेट पहन रखी थी। उनकी यह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई है। प्रथम महिला मेलानिया की प्रवक्ता स्टेफनी ग्रिशम ने कहा कि इसमें कोई छिपा हुआ संदेश नहीं है। यह एक जैकेट मात्र है। टेक्सास के इस अहम दौरे के बाद मैं उम्मीद करती हूं कि मीडिया सारा ध्यान उनके परिधानों पर केंद्रित न करे।

सवालों का नहीं दिया जवाब

टेक्सास पहुंचने के बाद मेलानिया ने उस जैकेट की जगह दूसरा पहन लिया था। लेकिन व्हाइट हाउस लौटने के दौरान उन्होंने फिर से वह विवादित जैकेट पहन लिया था। जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

ट्रंप ने कहा, फर्जी न्यूज मीडिया के लिए

मेलानिया के लौटने के कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेलानिया के जैकेट पर पीछे की ओर जो लिखा है वह फर्जी न्यूज मीडिया के लिए है। उन्होंने लिखा कि मेलानिया को पता चल गया है कि वे कितने झूठे हैं और वह अब वाकई में उनकी परवाह नहीं करती।

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!